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رسميا.. محمد صلاح على رأس القائمة النهائية للكرة الذهبية

الرياضة

رسميا.. محمد صلاح على رأس القائمة النهائية للكرة الذهبية
Globallookpress
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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" لعام 2018.

وتقاسم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي آخر 10 كرات ذهبية في آخر 10 سنوات، بواقع 5 كرات ذهبية لكل لاعب.

وفيما يلي قائمة المرشحين لجائزة "البالون دور" 2018:

- ليونيل ميسي (برشلونة)

- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

- أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)

- لوكا مودريتش (ريال مدريد)

- رافاييل فاران (ريال مدريد)

- محمد صلاح (ليفربول)

- إدين هازارد (تشيلسي)

- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

- نغولو كانتي (تشيلسي).

المصدر: وكالات

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