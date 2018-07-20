الهلال السعودي يتعاقد مع البيروفي كاريو

أعلن نادي الهلال بطل الدوري السعودي أنه تعاقد مع البيروفي أندريه كاريو مهاجم بنفيكا البرتغالي لموسم واحد بنظام الإعارة مقابل 2,5 مليون يورو مع إمكانية شرائه مقابل 19 مليونا.

ووقع العقد مع كاريو (47 مباراة دولية و6 أهداف) الذي كان معارا إلى واتفورد الإنجليزي في الموسم الماضي، وسيتقاضى أجرا سنويا يصل إلى مليوني يورو، رئيس نادي الهلال، الدولي السابق سامي الجابر في النمسا حيث يعسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وشارك كاريو (27 عاما) مع منتخب البيرو الذي خرج من الدور الأول في مونديال روسيا 2018، وسجل هدفا واحدا في ثلاث مباريات في مرمى أستراليا.

وسبق لكاريو أن لعب تحت إشراف المدرب البرتغالي للهلال جورجي جيزوس مع سبورتينغ لشبونة، وهو ثاني لاعب يتعاقد معه الهلال هذا الصيف بعد المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا من أولمبياكوس اليوناني.

المصدر: أ ف ب