رسميا.. ليفربول يضم الحارس البرازيلي أليسون إلى صفوفه

أعلن نادي روما الإيطالي، رسميا، رحيل الحارس البرازيلي أليسون عن صفوفه، اليوم الخميس، إلى نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما نشر فيديو عبر حسابه على موقع تويتر.

ونشر الحساب الرسمي لروما، مقطع فيديو للحارس البرازيلي، كتب فيه: "شكرا أليسون على كل شيء، وبالتوفيق لك في رحلتك القادمة".

Grazie di tutto @AlissonBecker e in bocca al lupo per la tua nuova avventura 🧤 pic.twitter.com/9gAcsEvd0a — AS Roma (@OfficialASRoma) July 19, 2018

يتبع...