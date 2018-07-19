الفيفا يعاقب الاتحاد المصري لكرة القدم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، تغريم الاتحاد المصري للعبة، بسبب مخالفته لتعليمات الفيفا فيما يخص المباريات الودية الدولية.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، بيانا رسميا، يعلن خلاله تغريم الاتحاد المصري بغرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري.

وجاء نص البيان كالتالي: "أقرت اللجنة التأديبية في الفيفا، فرض عقوبة على الاتحاد المصري بغرامة قدرها 50000 فرنك سويسري".

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وأضاف البيان: "الاتحاد المصري اخترق تحذيرا سابقا من قبل الفيفا، بمنع المنتخبات المشاركة في كأس العالم من عقد أي مباريات ودية أو أي استعدادات بين الفترة من 21 و27 مايو 2018".

وتابع: "تم تخصيص هذه الفترة لحماية اللاعبين قبل المونديال، ولكن منتخب مصر، خاض مباراة ودية دولية ضد المنتخب الكويتي في الـ25 من مايو 2018".

المصدر: almesryoon.com