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الفرعون صلاح ينشر صورة جديدة على شواطئ جزر المالديف

الرياضة

الفرعون صلاح ينشر صورة جديدة على شواطئ جزر المالديف
Glyn KIRK
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نشر محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، صورة جديدة له في جزر المالديف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وعلق ديفيد لويز مدافع تشيلسي، على صورة زميله السابق في تشيلسي بـ"ضحكات"، بينما كتب زميله الحالي في ليفربول، لوفرين، "لا زلت في إجازة.. استمتع".

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ويقضي صلاح إجازته قبل الالتحاق بمعسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من خروج المنتخب المصري من مونديال روسيا من دور المجموعات.

الجدير بالذكر أن صلاح من المقرر أن ينضم إلى معسكر فريق ليفربول بالولايات المتحدة الأمريكية السبت المقبل، من أجل خوض فترة الإعداد مع الفريق، والمشاركة مع الريدز في المباريات الودية، التي من المقرر أن يخوضها الفريق الإنجليزي هناك قبل بداية الموسم الجديد.

المصدر: almesryoon.com

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