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صلاح يلتقط صورا عائلية مع أصدقائه على شاطئ البحر

الرياضة

صلاح يلتقط صورا عائلية مع أصدقائه على شاطئ البحر
Reuters Ueslei Marcelino
النجم المصري محمد صلاح
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تسببت صور للنجم المصري محمد صلاح، أثناء قضائه عطلة في جزر المالديف، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت في إثارة غضب محبيه، الذين عاتبوه، واصفين الصور بغير اللائقة.

وظهر محمد صلاح في إحدى الصور "سيلفي" مع فتاة على شاطئ البحر، وهي ترتدي ملابس اعتبرها البعض غير لائقة، موجهين اللوم لصلاح على قبوله التصوير معها بهذه الطريقة.

وتوضح صور أخرى أن الفتاة كانت رفقة زوجها والتقطت صورة مع "صلاح" هي وزوجها بشكل طبيعي، لكنها بعد ذلك التقطت صورة "سيلفي" مع النجم صلاح وحدهما.

في المقابل اعتبر آخرون أن صلاح نجم عالمي، وليس حرجا أو عيبا أن يقبل التصوير مع أي معجب يطلب منه ذلك.

المصدر: المصريون

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