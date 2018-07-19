الفرنسي بافار يقترب من بايرن ميونيخ

يأمل بايرن ميونيخ أن يستفيد من خدمات الفرنسي بنجامان بافار الذي وقع عقدا معه خلال المونديال للانضمام إليه في 2019 بدءا من هذا الصيف، حسبما أكدت تقارير صحفية.

وتوصل فريقا شتوتغارت وبايرن لاتفاق أولي يقضي بانتقال المدافع الدولي بطل العالم إلى بافاريا الموسم المقبل. وترتكز المحادثات حاليا على انضمام بافار الى بايرن بدءا من فصل الصيف، كما ذكرت "أس دبليو آر" المحطة الإذاعية التلفزيونية الألمانية دون أن تكشف مصادرها.

ويتضمن عقد بافار، والبالغ 22 عاما، والذي يدافع عن ألوان شتوتغارت منذ 2016، بندا يسمح له بالرحيل في عام 2019 مقابل 35 مليون يورو. ولم يعلق شتوتغارت أو بايرن على ما تناقلته وسائل الإعلام، بينما كانت مجلة "كيكر" الألمانية، أكدت سابقا أن انتقال اللاعب الفرنسي سيحصل موسم 2019-2020.

وفي أول حديث له عن مستقبله بعد عودته من روسيا متوجا بكأس العالم مع منتخب بلاده قال بافار: "سنرى، حاليا.. أنا في شتوتغارت، ولا أعرف أين ستكون وجهتي المقبلة. أنا سعيد جدا، في شتوتغارت".

وذكّر بافار الجميع بأن هدفه الأولى هو الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان المدير الرياضي في فريق شتوتغارت ميكايل ريشكه صرح في وقت سابق أن النادي غير مستعد للتخلي عن مدافعه هذا الموسم، علما بأن عقد الفرنسي يمتد حتى عام 2021، وقال: "سنتخلى طوعا عن الكثير من المال لو خاض موسما إضافيا معنا".

ووفقا لبعض وسائل الإعلام فإن سعر بافار، الذي تألق في مونديال روسيا مع منتخب "الديوك" وسجل هدفا من تسديدة رائعة في مرمى الأرجنتين (4-3) في الدور ثمن النهائي، يبلغ 40 مليون يورو.

المصدر: أ ف ب