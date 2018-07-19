655 مليون شخص تفاعلوا مع مونديال روسيا عبر "فيسبوك" و"إنستغرام"

أعلنت شركة "فيسبوك" أن 655 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، تفاعلوا مع مباريات مونديال روسيا لعام 2018 عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي، إن 383 مليون شخص تفاعلوا مع المباريات عبر "فيسبوك"، و272 مليونا عبر "إنستغرام"، خلال الفترة بين 14 يونيو الماضي و15 يوليو الجاري، أي الفترة التي شهدت مباريات المونديال الروسي.

ولفتت الشركة إلى أن كرة القدم، تحظى على الموقعين، باهتمام أكثر من ثلاثة أضعاف الاهتمام بالرياضات الأخرى.

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وذكرت أنه من خلال تفاعلات المشجعين، تبين أن هناك 5 لاعبين و5 منتخبات حظيوا بأكبر قدر من الحديث عبر "فيسبوك" و"إنستغرام".

وقالت إن أكثر من 5 لاعبين جرت بشأنهم نقاشات في المنصتين هم على الترتيب: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي فيليب كوتينيو، والمصري محمد صلاح.

أما بالنسبة لأكثر 5 منتخبات حظيت بتفاعلات ونقاشات المستخدمين، فكانت على التوالي: البرازيل والأرجنتين وفرنسا وروسيا والمكسيك.

وانتهت الأحد الماضي مباريات مونديال روسيا، بتتويج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم لكرة القدم 2018، إثر انتصار ثمين حققه على حساب نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

المصدر: aa.com.tr