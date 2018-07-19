إضافة سبعة رياضات على أولمبياد بكين الشتوي 2022

قررت اللجنة الأولمبية الدولية إضافة سبعة رياضات جديدة لبرنامج دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 ما يمهد الطريق نحو أعلى تمثيل من النساء في تاريخ الدورات الشتوية.

ووافق المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على إضافة سبعة رياضات، من بينها التزلج الحر في الهواء الطلق (رجال وسيدات)، والتتابع المختلط للمسافات القصيرة، والتزلج مع القفز للفرق المختلطة.

إقرأ المزيد

وقال المدير الرياضي للجنة الأولمبية الدولية كيت مكدونالد في بيان: "إضافة هذه الألعاب في بكين 2022 يعكس التزامنا المتواصل لجعل برنامج الألعاب الأولمبية أكثر شبابا وتوازنا بين الجنسين.

وأضاف: "أنا سعيد للغاية لزيادة رياضات النساء خاصة في هذه الألعاب المثيرة والمبهرة".

وبهذا القرار ستزيد مشاركة السيدات في دورة بكين الأولمبية إلى 45.44 بالمئة، بعد أن بلغت 41 في المئة في الأولمبياد الشتوي الذي استضافته بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية هذا العام، وستبلغ ألعاب النساء 46 لعبة، بمشاركة 1314 رياضية.

المصدر: رويترز