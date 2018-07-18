روسيا تحرز برونزية أوروبا لجودو المنتخبات

أحرز المنتخب الروسي المركز الثالث في بطولة أوروبا لجودو المنتخبات والتي تستضيفها مدينة يكاترينبورغ الروسية اليوم الأربعاء.

وتغلب المنتخب الروسي على نظيره الأذربيجاني بنتيجة 4-0 في مواجهات تحديد صاحب المركز الثالث.

Сборная России стала бронзовым призером командного ЧЕ по дзюдо в Екатеринбургеhttps://t.co/fET7HiBXbhpic.twitter.com/5CO2HEnoqz — Р-Спорт (@rsportru) July 18, 2018

فيما يتنافس المنتخبان الألماني والهولندي في وقت لاحق اليوم على الميدالية الذهبية.

ومثل المنتخب الروسي كل من دينيس يارتسيف وموسى موغوشكوف في وزن 73 كغ، وأناستاسيا كونكينا وداريا ميجيتسكايا في وزن 57 كغ، وأليونا بروكوبينكو وتاييسيا كيريوفا في وزن 70 كغ، وكسينيا تشيبيسوفا وألكسندرا بابينتسييفا في وزن أكثر من 70 كغ، وإيفان فوروبيوف وحسين خالمورزاييف في وزن 90 كغ، وتاميرلان باشاييف وأنطون كريفوبوكوف في وزن أكثر من 90 كغ.

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ويشارك في هذه البطولة الأوروبية الأولى من نوعها لجودو المنتخبات المختلطة 21 منتخبا، من كل من النمسا وأذربيجان وبيلاروس وبريطانيا وهنغاريا وألمانيا واليونان وإسرائيل وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وتركيا وأوكرانيا وفرنسا وجمهورية التشيك وروسيا.



وسبق للجنة الأولمبية الدولية عام 2017 أن أدرجت رسميا جودو المنتخبات المختلطة ضمن مسابقات الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 التي ستستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

ويضم منتخب الجودو المختلط 6 رياضيين أساسيين، هم 3 رجال و3 سيدات مقسمين على الفئات التالية:

الرجال: وزن 73 كغ، ووزن 90 كغ، ووزن فوق 90 كغ.

السيدات: وزن 57 كغ، ووزن 70 كغ، ووزن فوق 70 كغ.

بالإضافة لـ6 رياضيين احتياطيين، بواقع رياضي في كل وزن.

المصدر: تاس









