ليفربول يعرض مبلغا "قياسيا" لضم الحارس البرازيلي أليسون

قدم نادي ليفربول الإنجليزي وصيف دوري أبطال أوروبا، عرضا قياسيا لروما الإيطالي من أجل ضم حارس مرمى منتخب البرازيل أليسون باكير، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية الأربعاء.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن ليفربول عرض 62 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار أمريكي) على روما لضم الحارس الذي حمل ألوان منتخب بلاده حتى ربع نهائي مونديال روسيا 2018 في كرة القدم، فيما أشارت "الغارديان" إلى أن الفريق الأحمر رفع عرضه الى 66,9 مليون جنيه إسترليني.

ويدافع أليسون (25 عاما و31 مباراة دولية) عن شباك روما منذ 2016 بعد انتقاله إليه من إنترناسيونال، وقد خاض 37 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وساهم في بلوغ فريق العاصمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحال اتمام الصفقة، سيصبح أليسون أغلى حارس مرمى في تاريخ اللعبة محطما الرقم القياسي للإيطالي جيجي بوفون الذي انتقل من بارما إلى يوفنتوس مقابل 53 مليون يورو في 2001، فيما يعد البرازيلي إيدرسون الأغلى في البرميرليغ بعد انتقاله من بنفيكا البرتغالي إلى مانشستر سيتي مقابل 40 مليون يورو في صيف 2017.

وكان الحارس الألماني لوريس كاريوس ارتكب خطأين فادحين خلال نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني (1-3)، بررها لاحقا بتعرضه لارتجاج دماغي، علما بأن الحارس البالغ 25 عاما وقع مجددا فريسة الأخطاء خلال ودية ترانمير روفرز الأسبوع الماضي بإفلاته ضربة حرة تسببت بهدف ثان لخصمه (3-2).

وكان مركز الحارس الأساسي في ليفربول مصدر قلق للمدرب الألماني يورغن كلوب الذي فضل كاريوس الموسم الماضي على البلجيكي سيمون مينيوليه.

وخاض أليسون المباريات الخمس للبرازيل في المونديال وحافظ فيها 3 مرات على نظافة شباكه، قبل توديعه أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وبحال قدومه، سيصبح أليسون رابع لاعب يتعاقد معه ليفربول للموسم المقبل، بعد لاعبي الوسط الغيني نابي كيتا من لايبزيغ الألماني (52,8 مليون جنيه)، والبرازيلي فابينيو من موناكو الفرنسي (40 مليون جنيه) والسويسري شيردان شاكيري من ستوك سيتي (13,5 مليون جنيه).

المصدر: أ ف ب