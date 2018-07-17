مدرب بنما "غوميز" يتخلى عن مهامه

أعلن مدرب منتخب بنما الكولومبي هرنان داريو غوميز، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتابع مهامه على رأس المنتخب بعدما قاده الى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر الاتحاد البنمي لكرة القدم رسالة وجهها إليه المدرب الكولومبي بعنوان "لاشيء سوى الوداع" وجاء فيها "إنه الوقت المناسب بالنسبة لي لاتخاذ الخيار الصعب بتحريك قدمي من المكان الذي وضعت قلبي فيه".

وتابع غوميز (62 عاما) الذي يشتهر بتسمية (بوليلو) "قول كلمة الوداع هو أمر شبه مستحيل لأن (البنميون) سيرافقوني دائما".

وختم قائلا "روسيا (المونديال) كانت البداية، وقد وفيت بوعدي بإيصال بنما إلى أول مونديال في تاريخها وسيبقى ذلك في قلبي وفي قلب جميع أبناء بنما".

وأشارت تقارير صحافية من بنما أن غوميز سيتولي تدريب منتخب الإكوادور، الذي سبق له أن أشرف عليه بين عامي 1999 و2004، ولكنه فشل في التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

وكان المدرب الكولومبي تسلم مهمة تدريب منتخب بنما عام 2014 ونجح في قيادة هذا البلد الصغير في قارة أمريكا الوسطى إلى مونديال روسيا، حيث مني بثلاث هزائم أمام بلجيكا (0-3) وإنكلترا (1-6) وتونس (1-2) في المجموعة السابعة.

وسبق لغوميز أن شارك في نهائيات كأس العالم مع منتخبي كولومبيا عام 1998 (مونديال فرنسا) والإكوادور عام 2002 (كوريا الجنوبية واليابان).

المصدر: أ ف ب