رسميا.. بليند يعود إلى أياكس أمستردام

عاد دالي بليند إلى صفوف فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي، بعد مرور 4 مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد، وذلك عقب توصل الفريقين إلى اتفاق بهذا الشأن، كما أعلن النادي الإنجليزي.

ونشر النادي بيانا رسميا على موقعه الرسمي قال فيه إن "مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مع أياكس لانتقال دالي بليند".

وسيوقع بليند عقدا مع أياكس لمدة 4 سنوات، في حين أشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 14 مليون جنيه استرليني (حوالي 15 مليون يورو) بالإضافة إلى حصول مانشستر يونايتد على حوافز قد تصل إلى حدود 4 ملايين يورو إضافية.

وكان بليند انتقل إلى صفوف الشياطين الحمر بعد نهائيات مونديال 2014 في البرازيل، وقضى في صفوفه 4 مواسم، لكنه لم يكن أساسيا في الموسم الأخير.

أما بليند فقال: "في البداية أريد التعبير عن مدى فخري لكوني جزءا من عائلة مانشستر يونايتد. اللعب في صفوف أعظم ناد في العالم يعني الكثير بالنسبة لي. لقد أمضيت 4 سنوات رائعة في صفوفه أحرزت خلالها 4 ألقاب".

وأضاف "أريد شكر الجميع لكن الآن حان الوقت للعودة إلى الديار".

المصدر: أ ف ب