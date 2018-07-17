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الأسترالي كاهيل يعلن اعتزاله دوليا

17 يوليو 2018 | 10:47 GMT
الأسترالي كاهيل يعلن اعتزاله دوليا
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Adrian DENNIS / AFP

قرر هداف أستراليا التاريخي تيم كاهيل، اعتزال اللعب دوليا، بعد مشاركة رابعة محبطة في كأس العالم لكرة القدم والتي استضافتها روسيا.

وسجل كاهيل، 50 هدفا في 107 مباريات دولية، وشارك المهاجم البالغ عمره 38 عاما، مرة واحدة في مونديال روسيا، كبديل في آخر مباراة بدور المجموعات خلال المباراة أمام البيرو والتي فازت فيها الأخيرة بهدفين نظيفين.

وقال كاهيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء "اليوم أعلن رسميا نهاية مسيرتي الدولية مع منتخب أستراليا. لا يمكن أن تصف الكلمات ما كان يعنيه تمثيل بلدي".

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وأضاف: "أوجه الشكر للجميع، لدعمي خلال كل هذه السنوات التي حملت فيها شعار أستراليا".

ولم يكن قرار كاهيل متوقعا، خاصة بعد تعيين المدرب الجديد غراهام أرنولد، وسط تحضيرات أستراليا للدفاع عن لقبها في كأس آسيا، العام المقبل في الإمارات.

وعانى كاهيل ليلعب بانتظام في العام الأخير، بعد ترك فريق ملبورن سيتي بالدوري الأسترالي في ديسمبر الماضي، والانتقال إلى ميلوول بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

المصدر: رويترز

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