المكسيكي ماركيز يعلن اعتزاله الدولي بعد الخسارة أمام البرازيل

أعلن المدافع الدولي المكسيكي رافائيل ماركيز، اعتزاله اللعب الدولي عقب الخسارة أمام البرازيل بهدفين نظيفين أمس الاثنين والخروج من دور الـ16 لمونديال روسيا.

واعتزل ماركيز (39 عاما)، الملقب بـ "القيصر"، بعد عقدين من اللعب في أفضل مستويات الكرة العالمية، وبعد أن خاض منافسات المونديال 5 مرات.

وقال ماركيز بعد الخسارة "لم تكن هذه هي النهاية التي كنت أتطلع إليها".

وشارك ماركيز أمس في مباراته الأخيرة مع المنتخب المكسيكي، ضمن التشكيلة الأساسية، محققا إنجازا جديدا في مسيرته، حيث أصبح اللاعب الأول في العالم، الذي يشارك في 5 مباريات في دور الـ16 للمونديال، كما أصبح أكبر اللاعبين سنا (39 عاما و139 يوما) الذي يخوض منافسات الأدوار الإقصائية في نهائيات كأس العالم بعد الإنجليزي ستانلي ماتيوس عام 1954 (39 عاما و145 يوما).



وكان ماركيز، قد أنهى مسيرته الكروية مع الأندية، قبل انطلاق المونديال ضمن صفوف أطلس المكسيكي، الذي بدأ معه مشواره في عالم الساحرة المستديرة عام 1996.

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ولعب النجم المكسيكي المخضرم، لعدة أندية منها موناكو وبرشلونة.

وبالإضافة إلى ماركيز، أعلن زميله في المنتخب المكسيكي أوريبي بيرالتا، اعتزاله أيضا أمس الاثنين.

المصدر: DPA