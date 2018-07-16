صلاح خارج حسابات كلوب في معسكر الريدز !

استبعد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، من المشاركة في أول لقاءين وديين للموسم الجديد، خلال معسكر الريدز بأمريكا.

وجاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب، وأكد خلالها أن تأخر انضمام الثنائي لمعسكر الفريق سيكون سببا أساسيا في إبعادهما عن تشكيلة الفريق.

صلاح وماني سيعودان لليفربول يوم 20 يوليو الجاري، وهو ذات اليوم الذي سيسافر فيه الفريق للولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض فترة الإعداد.

كلوب قال: "لا يبدو الأمر منطقيا بالنسبة لي أن يعود كل من صلاح وماني يوم 20 يوليو ويخوضان مباريات أيام 22 و25 يوليو، ربما لاحقا في المباراة الثالثة".

المدير الفني للريدز أكمل: "من الرائع أن يعودا، بعد ذلك سيعود فيرمينو وينضم لنا شاكيري، وفي النهاية سينضم لنا نجوم منتخبي إنجلترا وبلجيكا، وستكتمل صفوفنا في الخامس من أغسطس".

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ليفربول كان قد بدأ الإعداد للموسم الجديد بالفعل وخاض ثلاثة لقاءات ودية في إنجلترا حقق الفوز في لقاءين منهما وتعادل في مباراة وحيدة.

جدير بالذكر، أن ليفربول سيخوض لقاء إضافيا في إنجلترا يوم 19 يوليو الجاري، قبل السفر للولايات المتحدة لمواجهة كل من بوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين ونابولي وتورينو الإيطاليين.

المصدر: وكالات