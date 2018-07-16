استقبال أسطوري لمنتخب كرواتيا في زغرب

استقبل منتخب كرواتيا استقبال الأبطال من قبل عشرات الآلاف من مشجعيه لدى عودته إلى زغرب الاثنين، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى.

وخسرت كرواتيا في نهائي مونديال روسيا أمام فرنسا 2-4، أمس الأحد.

واحتشد أكثر من 100 ألف شخص في الساحة الرئيسية في زغرب وبدأوا بالغناء لدى رؤيتهم الطائرة التي تقل المنتخب على شاشة عملاقة.

ومرت طائرة المنتخب فوق المحتشدين برفقة طائرات عسكرية، وبعد هبوطها على المدرج في الساعة 3:25 بالتوقيت المحلي (13:25 ت غ)، خرج اللاعبون بقيادة نجم الوسط لوكا مودريتش وسط صيحات المشجعين في المطار.

وتوجه المنتخب عبر حافلة مفتوحة إلى الساحة الرئيسية حيث يحتشد آلاف الأشخاص، وانتشرت على الطرقات الأعلام واللافتات التي حملت أسماء أماكن المستقبلين من جميع أنحاء كرواتيا، وكذلك من خارجها ومن ضمنها البوسنة وحتى أستراليا حيث توجد جالية كرواتية عريقة.

وكتب على إحدى اللافتات "هكذا يحب الكرواتي"، وعلى أخرى "عددنا قليل ولكن لدينا الإيمان وهذا يكفي".

المصدر: أ ف ب