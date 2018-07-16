المنتخب الفرنسي يهتف لبوتين

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة غرف تبديل الملابس للمنتخبين الفرنسي والكرواتي عقب الانتهاء من مراسم تتويج الفائز ببطولة كأس العالم.
وهتف لاعبو المنتخب الفرنسي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو، باسم الرئيس الروسي بوتين، بينما أخذت الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش صورة تذكارية.
Putin. Macron. Infantino. Grabar-Kitarovic.— Goal (@goal) July 16, 2018
There were some big-name visitors in France and Croatia's locker rooms after the #WorldCup final
Credit: @Ruptly pic.twitter.com/EBMkL7011B
وتوجت فرنسا ببطولة كأس العالم "روسيا 2018"، بعد تغلبها على كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2.
المصدر:rsport.ria.ru