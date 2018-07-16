بطل فرنسي من مونديال روسيا بلا رصيد

أصبح الحارس الفرنسي الفونس اريولا في رصيده كأس عالم بدون أن يحظى بأي مشاركة دولية مع المنتخب الفرنسي سواء رسمية أو ودية.

ولم يقض أريولا دقيقة واحدة في مونديال روسيا، علاوة على ذلك، لم يشارك مع منتخب "الديوك" في أي مباراة ودية قبل انطلاق كأس العالم.

وكذلك لم يشارك اللاعب عادل رامي ذو الأصول المغربية مع المنتخب الفرنسي في أي لقاء بالمونديال، في ظل اعتماد ديديه ديشامب على الثنائي فاران وأومتيتي.

Reuters

ولعب رامي (32 عاما) مباراته الأولى مع منتخب فرنسا في 2010 أمام النرويج وشارك في بطولتي يورو 2012 ويورو 2016 بالإضافة لكأس العالم 2018.

وتوج المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا بعد فوزه الكبير في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

المصدر: lenta.ru