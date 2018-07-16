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بطل فرنسي من مونديال روسيا بلا رصيد

16 يوليو 2018 | 08:55 GMT
بطل فرنسي من مونديال روسيا بلا رصيد
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/ AFP

أصبح الحارس الفرنسي الفونس اريولا في رصيده كأس عالم بدون أن يحظى بأي مشاركة دولية مع المنتخب الفرنسي سواء رسمية أو ودية.

ولم يقض أريولا دقيقة واحدة في مونديال روسيا، علاوة على ذلك، لم يشارك مع منتخب "الديوك" في أي مباراة ودية قبل انطلاق كأس العالم.

وكذلك لم يشارك اللاعب عادل رامي ذو الأصول المغربية مع المنتخب الفرنسي في أي لقاء بالمونديال، في ظل اعتماد ديديه ديشامب على الثنائي فاران وأومتيتي.

Reuters

ولعب رامي (32 عاما) مباراته الأولى مع منتخب فرنسا في 2010 أمام النرويج وشارك في بطولتي يورو 2012 ويورو 2016 بالإضافة لكأس العالم 2018.

وتوج المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا بعد فوزه الكبير في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

المصدر: lenta.ru

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