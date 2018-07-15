رئيسة كرواتيا تجهش بالبكاء بعد النهائي!

أجهشت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش بالبكاء عند معانقتها للنجم الكرواتي لوكا في مودريتش بعد تسليمه جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018.

وتواجدت كيتاروفيتش على منصة تتويج المنتخب الفرنسي باللقب والمنتخب الكرواتي بالمركز الثاني.

وتحولت كيتاروفيتش إلى نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، مع تداول العديد من صورها وهي ترتدي قميص المنتخب بالمربعات الحمراء والبيضاء، وكانت تتابع المباريات في مدرجات المشجعين أو المنصة الرسمية، وأيضا تقفز فرحا مع اللاعبين في غرف الملابس.

وانتصرت فرنسا على كرواتيا 4-2 اليوم الأحد، ليستعيد "الديوك" اللقب الغائب منذ 1998.

المصدر: RT