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تغطية مباشرة.. موسكو تودع كأس العالم

15 يوليو 2018 | 12:38 GMT
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يسدل اليوم الأحد، الستار على فعاليات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بإجراء المباراة النهائية بين المنتخب الفرنسي ونظيره الكرواتي.

وتم قص شريط مباريات البطولة التي شهدت مشاركة 32 منتخبا، في الـ14 من الشهر الماضي، بإجراء مواجهة مستضيف البطولة منتخب روسيا ونظيره السعودي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

وبعد شهر و63 مباراة، تصل بطولة كأس العالم روسيا 2018 إلى محطتها الأخيرة والأهم، المباراة النهائية التي ستقام في النقطة التي انطلقت منها منافسات مونديال 2018، أرضية ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

 المشجعون الكروات يحتلون شوارع موسكو

احتشد الآلاف من مشجعي منتخب كرواتيا وسط العاصمة موسكو، وخلقوا أجواء حماسية قبل ساعات قليلة من المباراة المرتقبة لمنتخبهم أمام فرنسا.

رئيس الروسي يسلم أمير قطر شارة تنظيم مونديال 2022

قبل ساعات من إقامة المباراة النهائية لمونديال 2018، سلم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الشارة الرمزية لتنظيم النسخة لمقبلة لكأس العالم في قطر عام 2022.

يتبع..

المصدر: RT

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تغطية مباشرة.. موسكو تودع كأس العالم
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