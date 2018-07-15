الرئيس الروسي يسلم أمير قطر شارة تنظيم مونديال 2022

سلم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الشارة الرمزية لتنظيم مونديال 2022 في قطر.

وحضر عملية التسليم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، جياني إيفانتينو.

الرئيس بوتين رحب بالأمير القطري وسلمه الشارة التي هي عبارة عن نسخة رمزية لكرة القدم التي سيلعب بها اليوم منتخبا فرنسا وكرواتيا في المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018 .

وأكد الرئيس بوتين لضيفه القطري أن روسيا ستشارك قطر خبرتها في تنظيم بطولة العالم بكرة القدم، وعبّر عن ثقته بأن مونديال 2022 سيجري على أعلى مستوى.

ثم ذهب بوتين و آل ثاني إلى محادثات قصيرة لمناقشة العلاقات الثنائية بين روسيا وقطر.

وعلق أمير قطر على عملية تسليم شارة المونديال بقوله: "أهنئكم وأهنئ الشعب الروسي على نجاح البطولة، نتطلع إلى دعوتكم (بوتين) إلى بطولة قطر في 2022".

وتابع "أشكر الأصدقاء الروس على دعمهم للجنة تنظيم قطر 2022 ، على دعمهم ومساندتهم لنا، ونتطلع بالتعاون مع الأصدقاء في روسيا إلى دعمهم في تنظيم البطولة.. نعدكم بنجاح تنظيم البطولة في 2022، لتكون مصدر فخر للشباب العربي، ولكن لا أعدكم بتحقيق منتخب قطر نتائج مثل منتخب روسيا".

ومن المقرر أن تنظم قطر نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وتختتم اليوم فعاليات مونديال "روسيا 2018" بمواجهة نارية تجمع منتخبي فرنسا وكرواتيا على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو.

المصدر: وكالات