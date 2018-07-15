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التشكيل "المتوقع" لنهائي مونديال روسيا

15 يوليو 2018 | 10:06 GMT
التشكيل "المتوقع" لنهائي مونديال روسيا
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كشفت شبكة "سبورت ميدياسيت" التشكيل المتوقع لمنتخبي فرنسا وكرواتيا، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، في نهائي مونديال روسيا 2018.

وجاءت التشكيلة المحتملة على النحو التالي:

منتخب فرنسا

حراسة المرمى: هوغو لوريس

خط الدفاع: بينجامين بافارد، صامويل أومتيتي، رافائيل فاران، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي، بول بوجبا وبليز ماتويدي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفه جيرو، وأنطوان جريزمان.

بينما جاء تشكيل المنتخب الكرواتي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: سوباسيتش

خط الدفاع: فيرساليكو، فيدا، لوفرين، سترينيتش.

خط الوسط: مودريتش، راكيتيتش، وبروزوفيتش.

خط الهجوم: ريبيتش، ماندزوكيتش، وبريسيتش.

المصدر: وكالات

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