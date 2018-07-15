التشكيل "المتوقع" لنهائي مونديال روسيا

كشفت شبكة "سبورت ميدياسيت" التشكيل المتوقع لمنتخبي فرنسا وكرواتيا، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، في نهائي مونديال روسيا 2018.
وجاءت التشكيلة المحتملة على النحو التالي:
منتخب فرنسا
حراسة المرمى: هوغو لوريس
خط الدفاع: بينجامين بافارد، صامويل أومتيتي، رافائيل فاران، لوكاس هيرنانديز.
خط الوسط: نجولو كانتي، بول بوجبا وبليز ماتويدي.
خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفه جيرو، وأنطوان جريزمان.
بينما جاء تشكيل المنتخب الكرواتي على النحو الآتي:
حراسة المرمى: سوباسيتش
خط الدفاع: فيرساليكو، فيدا، لوفرين، سترينيتش.
خط الوسط: مودريتش، راكيتيتش، وبروزوفيتش.
خط الهجوم: ريبيتش، ماندزوكيتش، وبريسيتش.
المصدر: وكالات