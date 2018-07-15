راكيتيتش يقطع وعدا "طريفا" في حال الفوز بالمونديال

قطع إيفان راكيتيتش، نجم المنتخب الكرواتي، وعدا طريفا على نفسه، في حالة فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم "روسيا 2018".

وقال راكيتيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية : "سأرسم وشما على جبهتي في حالة الفوز بكأس العالم، ولكن أولا لا بد لي من سؤال زوجتي".

وأضاف: "لدي شعور بأنه سيكون هناك مئات الملايين من الناس الذين سيدعموننا، تلقيت رسائل من الأرجنتين وإسبانيا وألمانيا، من جميع أنحاء العالم".

ويواجه المنتخب الكرواتي نظيره الفرنسي اليوم الأحد، في المباراة النهائية لمونديال روسيا على ملعب "لوجنيكي" في موسكو.

المصدر: وكالات