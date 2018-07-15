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هازارد يكشف هوية اللاعب الأحق بالفوز بجائزة الأفضل في مونديال روسيا

15 يوليو 2018 | 08:10 GMT
هازارد يكشف هوية اللاعب الأحق بالفوز بجائزة الأفضل في مونديال روسيا
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Toru Hanai / Reuters

يرى النجم البلجيكي إيدين هازارد أنه الأحق بالفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وفي جوابه على سؤال حول من يستحق جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا، رد نجم تشيلسي: "لو كان الأمر بيدي لمنحتها لنفسي.. أعتقد أن الجائزة ستمنح لأحد لاعبي المواجهة النهائية (بين فرنسا وكرواتيا).

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وقدم هازارد أداء رائعا في مونديال روسيا، وساهم في احتلال منتخب بلاده بلجيكا المركز الثالث في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة النهائية لمونديال روسيا، ستقام اليوم الأحد، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، وستجمع المنتخب الفرنسي بنظيره الكرواتي.

المصدر: eurosport.ru

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