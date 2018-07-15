تاريخ المواجهات بين كرواتيا وفرنسا

يسدل الستار اليوم على فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018، بإقامة المباراة النهائية بين المنتخبين الكرواتي والفرنسي، على أرضية ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

وتعد مباراة اليوم هي السادسة التي تجمع بين فرنسا وكرواتيا في مختلف الأصعدة، وفاز "الديوك" في 3 مباريات منها، فيما انتهت مباراتين بالتعادل، ولم يتذوق منتخب "الناريون" طعم الفوز على فرنسا.

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مباراة اليوم هي الثانية بين كرواتيا وفرنسا في تاريخ مشاركتهما في بطولة كأس العالم، إذ سبق أن التقيا في نصف نهائي مونديال 1998، وتمكن منتخب فرنسا آنذاك من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

ويخوض منتخب فرنسا نهائي المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، وكانت المرة الأولى في نسخة 1998، ونجح "صاحب الأرض" (فرنسا) في تحقيق الفوز على البرازيل (3-0) في المباراة النهائية، ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه والأخيرة حتى الآن، بينما خسر المباراة النهائية الثانية بركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي مونديال 2006 بألمانيا.

أما منتخب كرواتيا فيخوض نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه، بعدما كان أفضل إنجاز له هو الوصول إلى نصف نهائي مونديال فرنسا 1998.

المصدر: وكالات