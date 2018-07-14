كل شيء

فرنسا للقب الثاني وكرواتيا للثأر ومعانقة الكأس الذهبية للمرة الأولى

14 يوليو 2018 | 11:50 GMT
فرنسا للقب الثاني وكرواتيا للثأر ومعانقة الكأس الذهبية للمرة الأولى
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kiie
Kai Pfaffenbach / Reuters

بعد شهر و63 مباراة، تصل بطولة كأس العالم روسيا 2018 إلى محطتها الأخيرة والأهم، المباراة النهائية المقررة غدا الأحد على أرضية ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

ودارت عجلة الزمن وتغربلت المنتخبات واحد تلو الآخر، لتتحدد هوية الفريقين المتأهلين للنهائي: فرنسا وكرواتيا. ولموقعة حسم هذه النسخة من كأس العالم نكهة تذكر بنهائيات 1998، التي شهدت تألق المنتخب الفرنسي على أرضه واعتلاءه منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه، والأخيرة حتى الآن.

والمؤكد أن المنتخب الكرواتي سيبذل الغالي والنفيس في سبيل الثأر من هزيمة نصف النهائي على يد "الديوك" في مونديال 1998، كما يتطلع منتخب "الناريون" لمعانقة الكأس الذهبية للمرة الأولى في تاريخه، علما بأن هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها إلى نهائي المونديال.

إقرأ المزيد
عراف كأس العالم يتنبأ بالفائز من مواجهة بلجيكا وإنجلترا

أما فرنسا فتتطلع إلى أن يجلب كابتن الفريق في النهائي قبل 20 عاما الحظ السعيد في موقعة الأحد على ملعب "لوجنيكي"، ليصبح ديدييه ديشامب الشخص الثالث فقط، بعد البرازيلي ماريو زاغالو، والألماني فرانز بيكنباور، الذي يرفع الكأس الذهبية كلاعب ومدرب. ولتحقيق ذلك، يتوجب عليه أن يقود كتيبة "الديوك" إلى بر الأمان من موقعه كمدرب، بعد أن قام بذلك كقائد للفريق بمواجهة البرازيل عام 1998.

إقرأ المزيد
بعد تأهل بلاده إلى نهائي المونديال.. كرواتي استحق لقب "أتعس" لاعب في العالم بعد تأهل بلاده إلى نهائي المونديال.. كرواتي استحق لقب "أتعس" لاعب في العالم

وستكون فرنسا أمام فرصة الانضمام إلى نادي "أصحاب النجمتين"، مع الأرجنتين (1978 و1986) والأوروغواي (1930 و1950)، بينما ستكون كرواتيا أمام فرصة أن تصبح ثاني متوج جديد باللقب العالمي في النسخات الثلاث الأخيرة، بعد إسبانيا 2010.

المصدر: وكالات

مشهور في المجتمع
شاهد.. الجماهير الكرواتية تشعل شوارع موسكو قبل نهائي الحلم
14 يوليو 2018 | 12:57 GMT
مشاكل رونالدو مع الضرائب لا تنتهي
14 يوليو 2018 | 11:57 GMT
فرنسا للقب الثاني وكرواتيا للثأر ومعانقة الكأس الذهبية للمرة الأولى
14 يوليو 2018 | 11:50 GMT
رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2018: أظهرنا أن روسيا بلد مضياف
14 يوليو 2018 | 10:17 GMT
رسميا.. تشيلسي يعين خليفة كونتي
14 يوليو 2018 | 10:02 GMT
عراف كأس العالم يتنبأ بالفائز من مواجهة بلجيكا وإنجلترا
14 يوليو 2018 | 08:38 GMT
ويل سميث: نيمار ممثل "سوبر" صدقوني!
14 يوليو 2018 | 08:10 GMT
رسميا.. ليفربول يضم شاكيري
14 يوليو 2018 | 07:37 GMT
مواجهة إنجليزية - بلجيكية على المركز الثالث وصراع خاص بين كين ولوكاكو
14 يوليو 2018 | 07:15 GMT
برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة"
13 يوليو 2018 | 22:07 GMT
شاهد.. روسيا تفوز على إيطاليا في كأس الأساطير
13 يوليو 2018 | 22:04 GMT
رسميا.. يوفنتوس يعلن موعد وصول كريستيانو رونالدو
13 يوليو 2018 | 20:56 GMT
فيفا: مونديال روسيا الأفضل في التاريخ
13 يوليو 2018 | 20:19 GMT
فرنسا.. انتشار واسع للشرطة استعدادا لتزامن يوم الباستيل مع نهائي كأس العالم
13 يوليو 2018 | 19:39 GMT
بيان رسمي من ريال مدريد بشأن نيمار
13 يوليو 2018 | 19:38 GMT
راكيتيتش: 4.5 مليون كرواتي سيكونون بالملعب خلال مواجهة فرنسا
13 يوليو 2018 | 18:50 GMT
مسؤول أمني قطري: الدوحة تنقل التجربة الروسية لتأمين مونديال 2022
13 يوليو 2018 | 18:49 GMT
رئيسة كرواتيا: لا أعرف كيف أتماسك حتى الأحد
13 يوليو 2018 | 18:03 GMT
صحيفة أرجنتينية تكشف شخصية ميسي "المتسلط"
13 يوليو 2018 | 17:36 GMT
شوارب مغربية تجلب السعد للمنتخب الفرنسي!
13 يوليو 2018 | 17:24 GMT
الحاسوب الأمريكي العملاق حلل مليون خيار وكشف عن الفائز بكأس العالم
13 يوليو 2018 | 17:21 GMT
الفيفا يكشف ألوان كرواتيا وفرنسا في نهائي المونديال
13 يوليو 2018 | 17:10 GMT
تأجيل صرف مستحقات مدرب مصر بسبب تقرير كأس العالم 2018
13 يوليو 2018 | 16:21 GMT
نهائي كأس عالم شاق جدا لبوتين!
13 يوليو 2018 | 15:57 GMT
شاهد.. تدريبات عسكرية شاقة لمنتخب إنجلترا مع قوات "المارينز"
13 يوليو 2018 | 15:12 GMT
بعد تأهل بلاده إلى نهائي المونديال.. كرواتي استحق لقب "أتعس" لاعب في العالم
13 يوليو 2018 | 15:10 GMT
لحظات فرح ولحظات بكاء في مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 14:45 GMT
قط تتنبأ بالفائز من نهائي المونديال
13 يوليو 2018 | 14:40 GMT
بوتين يسلم أمير قطر راية رمزية لتنظيم مونديال 2022
13 يوليو 2018 | 14:06 GMT
ماكرون يفاجئ لاعبين فرنسيين اثنين قبيل نهائي مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 13:25 GMT
ريال مدريد يرصد 35-50 مليون يورو لحماية عرينه
13 يوليو 2018 | 13:23 GMT
ماركا: ريال مدريد يريد استعادة أحد نجومه
13 يوليو 2018 | 12:53 GMT
"فيفا" يعلق على السقوط المتكرر لنيمار في مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 12:52 GMT
إنفانتينو: بحث زيادة منتخبات مونديال 2022 في الأشهر المقبلة
13 يوليو 2018 | 12:06 GMT
"الفيفا" يتدخل لمنع تصوير المشجعات المثيرات في مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 11:58 GMT
رسميا.. تشيلسي يعلن رحيل مدربه كونتي
13 يوليو 2018 | 11:30 GMT
رئيس "الفيفا": مونديال روسيا الأفضل في التاريخ
13 يوليو 2018 | 10:04 GMT
رئيس "اليويفا" منذهل لحسن تنظيم مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 09:35 GMT
ريال مدريد يرصد مبلغا ضخما لضم خليفة رونالدو
13 يوليو 2018 | 08:51 GMT
معلول يرحل عن منتخب تونس لتدريب الدحيل القطري
13 يوليو 2018 | 07:33 GMT