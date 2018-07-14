عراف كأس العالم يتنبأ بالفائز من مواجهة بلجيكا وإنجلترا

تنبأ عراف كأس العالم 2018 القط "أخيل"، بفوز المنتخب البلجيكي على نظيره الإنجليزي، في المباراة التي ستجمعهما اليوم السبت، لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال روسيا.

ويقدم للقط "أخيل" وعاءان فيهما ذات الطعام، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، ووعاء المنتخب الذي يبدأ "أخيل" بتناول الطعام منه هو المرشح للفوز بالمباراة.

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وخلال تنبئه بالفائز من مباراة المنتخب الإنجليزي "الشياطين الحمر" والمنتخب البلجيكي "الأسود الثلاثة"، أكل القط "أخيل" من الوعاء الذي وضع فيه العلم البلجيكي، وهو ما يعني أنه يتنبأ بفوز الأخير.

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وهذه المباراة الثامنة في مونديال روسيا، التي يتنبأ فيها "أخيل" بالفائز، وكانت تنبؤاته صائبة في 4 مباريات.

المصدر: RT