مواجهة إنجليزية-بلجيكية على المركز الثالث وصراع خاص بين كين ولوكاكو

تلعب إنجلترا مع بلجيكا غدا في سان بطرسبورغ، لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال روسيا، فيما يحتدم الصراع على صدارة قائمة هدافي البطولة بين هاري كين وروميلو لوكاكو.

وستكون مباراة الغد بين إنجلترا وبلجيكا، بمثابة إعادة لمواجهتهما في دور المجموعات، والتي انتهت بفوز البلجيكيين بهدف وحيد سجله عدنان يانوزاي، ليتأهل "الشياطين الحمر" على رأس المجموعة السابعة، فيما اكتفى "الأسود الثلاثة" بمركز الوصافة.

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وتبخرت حظوظ بلجيكا في الفوز ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، بعد الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي بهدف دون رد، بينما فشلت إنجلترا في مواصلة الطريق لتحقيق لقبها العالمي الثاني، إثر سقوطها أمام كرواتيا، بنتيجة (1-2).

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وربما تفتقد مباراة الغد الإثارة في ظل الصدمة التي يعيشها الطرفان (إنجلترا وبلجيكا) بعد الإخفاق في التأهل للنهائي، لكن المؤكد هو صراع النجم الإنجليزي كين على حسم فوزه بلقب الحذاء الذهبي لمونديال روسيا، حيث يتصدر قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد ستة أهداف، كما لا تزال الفرصة متاحة أمام البلجيكي لوكاكو، لانتزاع صدارة الهدافين، حيث يملك في رصيده أربعة أهداف متساويا في ذلك مع الفرنسيين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي، اللذين سيشاركان مع "الديكة" بعد غد الأحد، في المباراة النهائية أمام كرواتيا، والتي ستقام على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: RT + وكالات