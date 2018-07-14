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رسميا.. ليفربول يضم شاكيري

14 يوليو 2018 | 07:37 GMT
رسميا.. ليفربول يضم شاكيري
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@LFC/Twitter.com

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عبر موقعه الرسمي أمس الجمعة، تعاقده رسميا مع الجناح الدولي السويسري شيردان شاكيري من ستوك سيتي.

وأجرى السويسري البالغ 26 عاما الفحص الطبي الروتيني، قبل أن يوقع عقدا "طويل الأمد"، دون تحديد مدته من قبل ناديه الجديد، لكن وسائل الإعلام الإنجليزية أشارت إلى أنه يمتد لخمسة أعوام.

وأعرب شاكيري عن سعادته بالانضمام إلى ليفربول، حيث قال: "أنا سعيد حقا بوجودي هنا. إنه ناد هائل مع تاريخ كبير ولاعبين كبار ومدرب مذهل"، في إشارة إلى المدرب الألماني يورغن كلوب الذي أشاد بدوره بلاعبه الجديد قائلا عنه إنه :"يتمتع بالسرعة والنوعية... لديه شجاعة حقيقية للحصول على الكرة وتغيير مجرى الأمور. إنها أمور ضرورية لكي يلعب معنا".

وكان شاكيري من أبرز لاعبي منتخب بلاده في مونديال روسيا حيث وصلت سويسرا إلى ثمن النهائي، قبل خروجها على يد السويد، وهو (شاكيري) دافع عن ألوان نادي ستوك سيتي منذ 2015 بعد انتقاله إليه من إنتر ميلان الإيطالي.

المصدر: وكالات

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