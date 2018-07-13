شاهد.. روسيا تفوز على إيطاليا في كأس الأساطير

أحرز نجوم المنتخب الروسي القدامى، كأس الأساطير لكرة القدم، على حساب نظيره الإيطالي، إثر تغلبه عليه (7-6)، في المباراة النهائية، التي جرت بينهما اليوم الجمعة، في موسكو.

ووقع الروسي دميتري ألينيتشيف على ثلاثية "هاتريك"، وسجل زميله قسطنطين غولوفسكوي هدفين، بينما تكفل زميلاهما يوري كوفتون، وأوليغ كورناوخوف بتسجيل الهدفين الآخرين.

وأحرز أسطورة الكرة الإيطالية، فرانشيسكو توتي، امبراطور روما، هدفين للأزوري من أصل أهدافه الستة، بينما سجل الرباعية كل من، كريستيان زاكاردو، دافيد دي ميكيلي، ماركو ديلفيكيو، لوتشانو دزاوري.

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يذكر أن المنتخب الإيطالي أخفق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، لأول مرة منذ 60 عاما، إثر سقوطه أمام نظيره السويدي في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2018.

ولم تغب شمس إيطاليا عن العرس الكروي الكبير، منذ 60 عاما، منذ مونديال 1958، الذي أقيم في السويد بالذات، وذلك، لثاني مرة في تاريخها، بعد أن قررت عدم المشاركة في مونديال 1930

المصدر: "sportbox.ru"