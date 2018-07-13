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رسميا.. يوفنتوس يعلن موعد وصول كريستيانو رونالدو

13 يوليو 2018 | 20:56 GMT
رسميا.. يوفنتوس يعلن موعد وصول كريستيانو رونالدو
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Massimo Pinca / Reuters

أعلن فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا عن الموعد الذي يصل فيه لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى مدينة تورينيو.

وكتب اليوفي "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "كريستيانو سيصل يوم 16 يوليو 2018".

وسيتم تقديم رونالدو رسميا، بعد يوم من المباراة النهائية لبطولة كأس العالم "روسيا 2018"، بين منتخبي كرواتيا وفرنسا، يوم الأحد المقبل، على ملعب "لوجنيكي" في موسكو.

ويقضي رونالدو مع عائلته عطلته في اليونان، بعد خروج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، على يد نظيره الأوروغوياني إثر خسارته أمامه بهدفين مقابل هدف واحد.

وأحرز النجم البرتغالي أربعة أهداف لبرازيليي أوروبا في أولى المباراتين، قاد بها بلاده إلى الدور الثاني للبطولة.

وانتقل كريستيانو رونالدو (33 عاما) من ريال مدريد إلى يوفنتوس بموجب عقد لمدة أربع سنوات، مقابل 100 مليون يورو إضافة إلى 12 مليون يورو، على شكل مكافآت، وسيحصل على راتب سنوي قدره 33 مليون يورو.

المصدر: "twitter/juventusfc" 

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