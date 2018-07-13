كل شيء

ماكرون يفاجئ لاعبين فرنسيين اثنين قبيل نهائي مونديال روسيا

13 يوليو 2018 | 13:25 GMT
ماكرون يفاجئ لاعبين فرنسيين اثنين قبيل نهائي مونديال روسيا
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kidh
Рамиль Ситдиков / Sputnik

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمبادرة رائعة، بعدما دعا الثنائي لوران كونسيلي، ودميتري بيات، لحضور نهائي مونديال روسيا، بحسب ما نشره موقع "getfootballnewsfrance.com".

وغاب الثنائي الفرنسي كونسيلي وبيات قسرا عن المشاركة في المونديال الروسي، بعد تعرضهما للإصابة قبيل انطلاق فعاليات البطولة في الـ14 من الشهر الماضي، إلا أن الرئيس الفرنسي هيأ لهما مفاجأة سارة، ودعاهما للسفر مع بعثته الرسمية إلى روسيا لحضور نهائي المونديال، الذي سيجمع بعد غد الأحد على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو، المنتخب الفرنسي بنظيره الكرواتي.

إقرأ المزيد
"الفيفا" يتدخل لمنع تصوير المشجعات المثيرات في مونديال روسيا

وسيسعى منتخب "الديكة" للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه (بعد مونديال 1998)، فيما سيطمح منتخب "الناريون" (كرواتيا) لمعانقة الكأس الذهبية للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: RT

مشهور في المجتمع
ماكرون يفاجئ لاعبين فرنسيين اثنين قبيل نهائي مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 13:25 GMT
ريال مدريد يرصد 35-50 مليون يورو لحماية عرينه
13 يوليو 2018 | 13:23 GMT
ماركا: ريال مدريد يريد استعادة أحد نجومه
13 يوليو 2018 | 12:53 GMT
"فيفا" يعلق على السقوط المتكرر لنيمار في مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 12:52 GMT
إنفانتينو: بحث زيادة منتخبات مونديال 2022 في الأشهر المقبلة
13 يوليو 2018 | 12:06 GMT
"الفيفا" يتدخل لمنع تصوير المشجعات المثيرات في مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 11:58 GMT
رسميا.. تشيلسي يعلن رحيل مدربه كونتي
13 يوليو 2018 | 11:30 GMT
مواجهة إنجليزية-بلجيكية على المركز الثالث وصراع خاص بين كين ولوكاكو
13 يوليو 2018 | 10:48 GMT
رئيس "الفيفا": مونديال روسيا الأفضل في التاريخ
13 يوليو 2018 | 10:04 GMT
رئيس "اليويفا" منذهل لحسن تنظيم مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 09:35 GMT
ريال مدريد يرصد مبلغا ضخما لضم خليفة رونالدو
13 يوليو 2018 | 08:51 GMT
معلول يرحل عن منتخب تونس لتدريب الدحيل القطري
13 يوليو 2018 | 07:33 GMT
كواريزما يرفض عرضا مغريا من الهلال السعودي
12 يوليو 2018 | 22:23 GMT
نهر صلاح في روسيا
12 يوليو 2018 | 21:34 GMT
رسميا.. الفيفا يعلن النتائج النهائية لفحص المنشطات في مونديال روسيا
12 يوليو 2018 | 19:49 GMT
مدرب كرواتيا.. من زعيم السعودية إلى زعيم الإمارات
12 يوليو 2018 | 19:33 GMT
مونديال روسيا 2018 سيختتم بصافرة البروفيسور بيتانا كما بدأ
12 يوليو 2018 | 19:24 GMT
شاهد.. رد فعل المشجعين الإنجليز بعد خسارة منتخبهم أمام كرواتيا
12 يوليو 2018 | 17:54 GMT
مدرب منتخب كرواتيا يكشف سر بلوغه نهائي مونديال 2018
12 يوليو 2018 | 17:29 GMT
ما هو سبب نهاية أسماء لاعبي كرواتيا بـ"إيتش"؟
12 يوليو 2018 | 17:20 GMT
قطر تروج لمونديال 2022 وسط موسكو
12 يوليو 2018 | 16:48 GMT
الطريق إلى النهائي بالأرقام
12 يوليو 2018 | 16:13 GMT
رسميا.. برشلونة يبرم ثاني صفقاته استعدادا للموسم الجديد
12 يوليو 2018 | 15:40 GMT
الإعلامي أيمن جادة يتحدث لـRT عن (‬‬beoutQ) ومونديالي روسيا وقطر
12 يوليو 2018 | 15:29 GMT
كرواتيا تنتزع "كعكة" ضخمة بعد بلوغها نهائي مونديال 2018
12 يوليو 2018 | 15:16 GMT
ذكريات طيبة لدى مشجعي مونديال روسيا
12 يوليو 2018 | 15:08 GMT
القديس كاسياس يوجه رسالة ثناء لرونالدو
12 يوليو 2018 | 14:48 GMT
رئيسة كرواتيا تعبر عن مشاعرها بتغريدة "عاطفية" عقب الفوز على إنجلترا
12 يوليو 2018 | 13:40 GMT
رئيسة كرواتيا تقدم هدايا قيمة لترامب وماي
12 يوليو 2018 | 13:28 GMT
ريال مدريد يهنئ طرفي نهائي مونديال روسيا 2018
12 يوليو 2018 | 13:21 GMT
الحكومة الكرواتية تحتفل بتأهل منتخب بلادها لنهائي كأس العالم
12 يوليو 2018 | 12:16 GMT
بغينتشك مدربا جديدا لمنتخب بولندا
12 يوليو 2018 | 12:04 GMT
تشورلوكا أول لاعب ينشط في الدوري الروسي يبلغ نهائي المونديال
12 يوليو 2018 | 11:43 GMT
أسطورة مانشستر يكشف سبب رحيل رونالدو عن الريال
12 يوليو 2018 | 10:52 GMT
مارسيلو يودع رونالدو برسالة حزينة وصورة مؤثرة!
12 يوليو 2018 | 10:22 GMT
المونديال يلقي بظلاله على قمة الناتو.. فيديو غير مألوف لأردوغان وميركل وماي
12 يوليو 2018 | 09:26 GMT
مشجعو المنتخب الكرواتي من وسط موسكو: شكرا روسيا!
12 يوليو 2018 | 08:34 GMT
شاهد.. بهذه الطريقة حفزت رئيسة كرواتيا منتخب بلادها أمام إنجلترا
12 يوليو 2018 | 08:30 GMT
كرواتيا تبلغ نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها
12 يوليو 2018 | 08:22 GMT
أول تعليق لمدرب إنجلترا بعد الخروج من مونديال روسيا
12 يوليو 2018 | 07:59 GMT