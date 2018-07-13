"الفيفا" يتدخل لمنع تصوير المشجعات المثيرات في مونديال روسيا

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، القنوات التلفزيونية الناقلة لمباريات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، لتجنب عرض المشجعات المثيرات في المدرجات.

وأوضح فيديريك أديكي، المسؤول عن دائرة التنمية المستدامة التابعة للـ"الفيفا"، أن هذه التوصية تأتي في إطار حملة مكافحة التمييز ومحاربة أي مظاهر تشجع على التحيز الجنسي.

وتبقى مباراتان في مونديال روسيا، تجمع الأولى غدا السبت، بين المنتخبين البلجيكي والإنجليزي لتحديد المركزين الثالث والرابع، أما الثانية فستجمع بعد غد الأحد، فرنسا وكرواتيا لتحديد بطل النسخة الـ21 لكأس العالم.

المصدر: وكالات