ماركا: ريال مدريد يريد استعادة أحد نجومه

يعتزم فريق ريال مدريد استعادة لاعب خط وسطه الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز من فريق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، قبل انتهاء فترة انضمامه إليه على سبيل الإعارة.

وبحسب الصحيفة الإسبانية "ماركا"، فإن مدرب ريال مدريد الجديد جولين لوبيتيغي، على النقيض من سلفه الفرنسي زين الدين زيدان، يعول على رودريغيز، الذي لديه أيضا الرغبة في العودة إلى مدريد.

وانتقل اللاعب الكولومبي إلى صفوف بايرن ميونيخ بموجب عقد يمتد حتى يونيو 2019 ، لذلك قرار العودة إلى أسوار ملعب "سانتياغو برنابيو" يعود للفريق البافاري.

وشارك خاميس رودريغيز خلال الموسم الماضي للدوري الألماني، في 23 مباراة بقميص العملاق البافاري، وأحرز 7 أهداف، وصنع 11 هدفا.

المصدر: "eurosport.ru"