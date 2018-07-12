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كرواتيا تنتزع "كعكة" ضخمة بعد بلوغها نهائي مونديال 2018

12 يوليو 2018 | 15:16 GMT
كرواتيا تنتزع "كعكة" ضخمة بعد بلوغها نهائي مونديال 2018
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Maxim Shemetov / Reuters

سيحصل الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، على جائزة مالية ضخمة قدرها 28 مليون دولار، مقابل تأهل منتخبه إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم "روسيا 2018".

وتأهل منتخب كرواتيا، لأول مرة في تاريخه، إلى نهائي كأس العالم، على حساب نظيره الإنجليزي، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، بعد التمديد، في اللقاء الذي جمعهما، أمس الأحد، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو. 

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كما نال الاتحاد الفرنسي المبلغ ذاته، مقابل التأهل أيضا إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

وتبلغ جوائز نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم 2018،حوالي 400 مليون دولار، مقسمة على الشكل التالي:

دور المجموعات : 8 ملايين دولار

دور الـ 16: 12 مليون دولار

دور الثمانية: 16 مليون دولار

المركز الرابع: 22 مليون دولار

المركز الثالث: 24 مليون دولار

الوصيف: 28 مليون دولار

بطل مونديال 2018: 38 مليون دولار.

المصدر: "gazeta.ru" 

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