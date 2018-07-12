رئيسة كرواتيا تعبر عن مشاعرها بتغريدة "عاطفية" عقب الفوز على إنجلترا

أشادت رئيسة كرواتيا، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، بتغريدة "عاطفية" بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب بلادها بتأهله إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

وكتبت كوليندا غرابار كيتاروفيتش، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب المباراة: "شعبي، هذا ممكن! برافو للناريين، المشجعون رائعون. كرواتيا في النهائي".

ووصل منتخب كرواتيا "الناريون" لأول مرة في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018، عقب فوزه على نظيره الإنجليزي "الأسود الثلاثة"، بهدفين مقابل هدف واحد، بعد تمديد المباراة التي أقيمت على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

وضرب منتخب كرواتيا موعدا في النهائي، يوم الأحد المقبل، على ملعب "لوجنيكي"، مع نظيره الفرنسي، الذي تغلب بدوره على نظيره الأوروغوياني بهدفين من دون رد، في الدور قبل النهائي.

المصدر: "facebook/KolindaGrabarKitarovic"