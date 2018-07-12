القديس كاسياس يوجه رسالة ثناء لرونالدو

وجه حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي، الإسباني إيكر كاسياس، رسالة شكر وثناء لزميله السابق في ريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب انتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

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وقال القديس إيكر كاسياس في "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مودعا رونالدو:" الوداع يكون مؤلما، خاصة عندما يتعلق الأمر بلاعب مثلك".

وأضاف حارس منتخب إسبانيا سابقا: "أشكرك على كل ما قدمته للنادي وما فعلته من أجله، جعلته أكبر مما كان عليه، تهانينا لك على النجاح وسعيك لكي تصبح الأفضل، أتمنى لك حظاً سعيدا في رحلتك الجديدة".

Las despedidas duelen, y más cuando se trata de un jugador así. Agradecerte aquello que hiciste por un club al que le hiciste ser más grande de lo que ya era! Felicitarte por tu empeño de querer ser el mejor y conseguirlo! Mucha suerte, en tu nuevo caminar, @Cristiano ! pic.twitter.com/Ty9JgA4uPn — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 11, 2018

ولعب القديس إيكر كاسياس مع الدون رونالدو في صفوف ريال مدريد لمدة ست سنوات، وتوجا خلالها بعدد من البطولات، قبل أن يرحل القديس إلى بورتو عام 2015.

المصدر: وكالات