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كيربر تبلغ نهائي "ويمبلدون"

الرياضة

كيربر تبلغ نهائي
Reuters POOL New
كيربر تبلغ نهائي "ويمبلدون"
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تأهلت النجمة الألمانية أنجليك كيربر إلى نهائي بطولة "ويمبلدون" للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثانية في مسيرتها، بفوزها اليوم، على اللاتفية يلينا أوستابنكو.

واحتاجت كيربر لساعة واحدة و7 دقائق للفوز على المرشحة الـ12 للقب، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-3 و6-3).

وسبق لكيربر (30 عاما)، أن بلغت نهائي ثالث البطولات الأربع الكبرى في عام 2016، قبل أن تخسر أمام الأمريكية سيرينا وليامز، والتي قد تقابلها مجددا في نهائي العام الحالي، لو تغلبت اللاعبة الأمريكية في الدور نصف النهائي الثاني، على الألمانية الأخرى يوليا غورغيس.

وتوجت كيربر، المصنفة أولى عالميا سابقا، بلقبين كبيرين حتى الآن في مسيرتها، كانا في بطولة أستراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن، ثم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2016.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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