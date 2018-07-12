رئيسة كرواتيا تقدم هدايا قيمة لترامب وماي

أرخت أجواء مباراة كرواتيا وإنجلترا التي أقيمت أمس في نصف نهائي مونديال روسيا، بظلالها على قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقبيل ساعات من بداية مباراة كرواتيا وإنجلترا (2-1)، سارعت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، لتقديم قميص بلادها لكرة القدم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان قميص ترامب يحمل رقم 9 وعليه اسمه.

وقامت كيتاروفيتش بالموقف ذاته مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وكان قميصها يحمل رقم 10.

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واعتادت رئيسة كرواتيا على مشاهدة مباريات منتخب بلادها في مونديال روسيا من المدرجات، إلا أنها غابت أمس قسرا بسبب مشاركتها في قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

المصدر: تويتر