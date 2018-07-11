وكيل رونالدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبله

فجر خورخي مينديز وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى صفوف يوفنتوس، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الهداف التاريخي للنادي الملكي مع فريق السيدة العجوز.

وقال مينديز، في تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إن رونالدو، سينهي مسيرته في البيانكونيري.

وأضاف مينديز: "أنا سعيد جدا لكريستيانو رونالدو، وأشكر أنييلي (رئيس اليوفي) على تعامله مع الصفقة بشكل جيد".

وأردف: "أتمنى أن تكون السنوات القادمة رائعة لرونالدو"، مؤكدا أن "يوفنتوس سيكون آخر فريق يلعب فيه كريستيانو".

وانتقل حامل الكرة الذهبية 5 مرات، البالغ من العمر (33 عاما) إلى مدينة تورينو الإيطالية، مقابل 100 مليون يورو، لأربعة مواسم.

المصدر: وكالات