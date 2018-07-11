(فيديو) حارس منتخب سوريا يوضح سبب إلغاء عقده مع القادسية

اتهم حارس المنتخب السوري لكرة القدم إبراهيم عالمة السوريين الموجودين في السعودية بأنهم وراء فسخ عقده مع نادي القادسية السعودي.

وقال إبراهيم عالمة في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الثلاثاء: "للأسف بعض السوريين الموجودين في السعودية نقلوا صورة بأن عالمة قاتل للأطفال وهي صورة مغايرة للواقع".

وأوضح حارس مرمى المنتخب السوري أن فسخ النادي للعقد لا علاقة له بانتمائه السياسي أو الطائفي، وإنما لعدم قدرة النادي على تحمل ضغط الشارع السعودي، وأضاف: "الضغط الذي مورس على إدارة القادسية من قبل الشارع الرياضي السعودي دفعته إلى طلب فسخ التعاقد، وخاصة أنهم تلقوا تهديدات بالقتل في حال قدومه للعب في السعودية".

وتابع: "إذا قدم لي عرض آخر من الدوري السعودي، وكان جيدا سأقبل به لتصحيح الصورة السيئة عني لدى الجمهور السعودي، التي رسمها الإعلام المغرض".

وفي رده على سؤال حول تقوقعاته لمونديال روسيا 2018، قال إنه يتوقع أن تكون المباراة النهائية بين منتخبي بلجيكا وكرواتيا.

وقررت إدارة نادي القادسية السعودي، في خطوة مفاجئة إلغاء التعاقد رسميا مع الحارس إبراهيم عالمة، القادم من الدوري الإيراني.

وأصدر النادي السعودي بيانا مقتضبا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مؤخرا قال فيه: "تعلن إدارة نادي القادسية أنه قد تم وبشكل ودي إلغاء الاتفاق مع الحارس السوري إبراهيم عالمة".

▪️بيان من مجلس ادارة النادي .. pic.twitter.com/jOCg6TEsRu — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) 5 июля 2018 г.

ولم يكشف القادسية أي تفاصيل، بخصوص السبب وراء إلغاء التعاقد مع حارس المرمى السوري، الذي خاض تجربة مع نادي سبهان الإيراني.

وكان نادي القادسية قد أعلن في 22 يونيو الماضي على "تويتر" عن تعاقده مع إبراهيم عالمة.

بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة

معالي المستشار تركي آل الشيخ @Turki_alalshikh



▪️حارس منتخب سوريا الدولي ابراهيم عالمة يوقع لـ #القادسية

❤️💛 pic.twitter.com/I22YPDHShO — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) June 21, 2018

المصدر: "facebook.com/ebrahim3alma"