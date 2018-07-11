بنزيما يودع رونالدو برسالة "خاصة"

وجه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، رسالة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق والمنتقل حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكتب بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد فزنا معا واستمتعنا معا خلال 9 سنوات، كان من دواعي سروري مشاركة الهجوم معك، حظا سعيدا في مغامرتك الجديدة يا صديقي".

وأعلن يوفنتوس عن التوصل لاتفاق مع ريال مدريد، للتوقيع مع كريستيانو رونالدو (33 عاما) مقابل 100 مليون يورو تدفع على موسمين، لمدة 4 مواسم، إلى جانب 12 مليونا كرسوم، بموجب قواعد الفيفا.

المصدر: وكالات