مونديال روسيا.. هازارد "يهين" طريقة لعب منتخب فرنسا

أعلن نجم المنتخب البلجيكي إيدين هازارد عن غضبه الشديد لأسلوب لعب المنتخب الفرنسي خلال مباراة الفريقين بالمربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال هازارد، في تصريح لصحيفة هيت نيوزبلاد البلجيكية: "أفضل الخسارة مع بلجيكا، على الفوز مع هذا الفريق الفرنسي".

ودافع المنتخب الفرنسي بشدة، وحاول مباغتة منافسه عن طريق الهجمات المرتدة السريعة، فيما فشل المنتخب البلجيكي في التغلب على دفاع الديوك.

وكان تيبو كورتوا حارس بلجيكا، قد انتقد أسلوب لعب الديوك بقوله: "المنتخب الفرنسي لعب كرة قدم مضادة... لم أر المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بعيدا جدا عن مرمى فريقه".

وتعرض هازارد للعرقلة، بجوار منطقة الجزاء مباشرة لكن الحكم أندريس كونيا الذي أدار اللقاء، لم يحتسب الخطأ مما أثار حفيظة وغضب لاعبي المنتخب البلجيكي قبل نهاية المباراة بقليل.

وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره البلجيكي بهدف دون رد أمس الثلاثاء، على استاد كريستوفسكي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الدور قبل النهائي للمونديال.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي هدف التقدم للمنتخب الفرنسي في (د.51) بضربة رأس قابل بها الكرة التي لعبها زميله أنطوان جريزمان من الركلة الركنية.

المصدر: DPA