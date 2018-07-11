رسميا.. "السيتي" يضم الجزائري محرز

أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمس، تعاقده مع الدولي الجزائري رياض محرز مقابل 60 مليون جنيه استرليني.

وعلق النادي الإنجليزي على ضم محرز بنشر تغريدة عبر حسابه في تويتر، جاء فيها: "أفضل الأشياء تحدث للذين يحسنون الانتظار".

من جهته، أعرب محرز عن سعادته بالانضمام لكتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، حيث قال في هذا الصدد: "أنا سعيد بالانضمام لمانشستر سيتي الذي يقوده غوارديولا.. بالنسبة لي كنت مسرورا بمشاهدة عمل غوارديولا من الجانب.. يطمح (غوارديولا) دائما للعب كرة هجومية، وهذه الطريقة تعتبر مثالية بالنسبة لي.. أعتقد أننا يمكن أن نحقق نجاحات في السنوات القادمة، وسأتحسن تحت إشراف غوارديولا".

يذكر أن محرز كان ينشط مع فريق ليستر سيتي، وساهم في إحرازه لقب الدوري الإنجليزي عام 2016 للمرة الأولى في تاريخه، واختير النجم الجزائري في العام ذاته أفضل لاعب في "البريميرليغ"، وأفضل لاعب إفريقي.

المصدر: sport-express.ru