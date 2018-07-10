مدرب بلجيكا: "كرة ميتة" حسمت نتيجة المباراة

أكد المدير الفني لمنتخب بلجيكا، الإسباني روبيرتو مارتينيز، بأن فريقه فعل كل ما بوسعه من أجل الفوز، لكن الحظ لم يحالفه، وأن "كرة ميتة" حسمت المباراة، وفقا لوصفه.

وقال روبيرتو مارتينيز، بعد خسارة منتخب الشياطين الحمر بهدف وحيد أمام فرنسا: "كانت مباراة صعبة جدا، لم يكن هناك الكثير من اللحظات الحاسمة فيها، الفارق بين الفوز و الخسارة هو كرة ملعوبة بالرأس من ركلة ركنية.. هكذا حسمت المباراة بكرة ميتة".

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وأشاد مارتينيز بالحارس الفرنسي، قائلا: "هوغو لوريس حارس فرنسا كان استثنائياً في أكثر من فرصة نحن قدمنا كل ما لدينا لتحقيق الفوز ولكن الحظ لم يكن معنا".

وأضاف: "هذه هي لعبة القدم علينا أن نتقبل الخسارة، نبارك لمنتخب فرنسا على الفوز والتأهل إلى نهائي المونديال".

واختتم مدرب بلجيكا، حديثه بالقول: "ما زالت هناك مباراة واحدة متبقية، وأنا أريد أن ننهي البطولة بأفضل طريقة ممكنة، لأن هؤلاء اللاعبين لا يستحقون مغادرة روسيا بطريقة سيئة".

وسيكتفي منتخب بلجيكا بخوض مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام الخاسر من المباراة التي ستجمع إنجلترا وكرواتيا، اليوم السبت، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

المصدر: وكالات