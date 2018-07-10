سيرجيو راموس يودع رونالدو برسالة "مؤثرة"

ودع سيرجيو راموس كابتن "لاروخا" وكذلك ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر زميله كريستيانو رونالدو الذى انضم إلى يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء.

وكتب راموس موجها حديثه لرونالدو: "أهدافك وأرقامك وكل البطولات التي حققناها سويا، ستتحدث عنك دائما".

وأضاف قائد منتخب إسبانيا: "لقد وصلت لمكانة بارزة في تاريخ ريال مدريد عن جدارة، وجماهير النادي لن تنساك أبدا".

وختم راموس رسالته بالقول: "سعيد للغاية لأنني لعبت بجوارك، عناق حار، وأتمنى لك التوفيق".

.@Cristiano, your goals, your numbers and everything we've won together speak for themselves. You have earned a special place in the history of @RealMadrid. As Madridistas we'll remember you always. It's been a pleasure to play alongside you, bicho. Big hig and good luck! 🍀👍🏻 pic.twitter.com/NaywaDd3gw — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 10, 2018

وأعلن النادي الملكي، اليوم الثلاثاء، عن رحيل النجم البرتغالي، إلى يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي.

المصدر: twitter@SergioRamos