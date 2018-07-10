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شاهد .. احتفالات مشجعي الديوك الفرنسية قبيل مواجهة الشياطين الحمر

10 يوليو 2018 | 16:45 GMT
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تمني الجماهير الفرنسية النفس بتأهل منتخب بلادها إلى المباراة النهائية للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

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ويسود جو من التفاؤل بين مجموعة من مشجعي منتخب فرنسا، يحتفلون في محيط ملعب ملعب "كريستوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ، الذي سيكون اليوم الثلاثاء، مسرحا لمباراة على صفيح ساخن بين منتخبي فرنسا وبلجيكا، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وستقام المباراة في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش، و(21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: RT 

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