مباراة اليوم.. صراع بين الديوك والشياطين الحمر في المربع الذهبي لمونديال روسيا

سيكون ملعب "كريستوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ، اليوم الثلاثاء، مسرحا لمباراة على صفيح ساخن بين منتخبي فرنسا وبلجيكا، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

إقرأ المزيد

وسيطلق الحكم الأوروغوياني، أندريس كونيا "Andrés Cunha"، صافرة بداية هذا اللقاء المرتقب بين منتخبي فرنسا "الديوك"، وبلجيكا "الشياطين الحمر"، في تمام (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش.

وتأهل منتخب "الديوك" الفرنسية، بطل مونديال فرنسا 1998، إلى المربع الذهبي، على حساب منتخب بلاد حكم هذه المباراة، الأوروغواي، بفوزه عليه بهدفين من دون رد.

بينما بلغ منتخب بلجيكا هذا الدور على على حساب نظيره البرازيلي، إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT