مدرب روسيا يتمنى فوز الشياطين الحمر بمونديال 2018

أعرب المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم، ستانيسلاف تشيرشيسوف، عن أمله بأن يكون التوفيق إلى جانب منتخب بلجيكا في المرحلة الأخيرة من نهائيات كأس العالم 2018.

وقال ستانيسلاف شيرشيسوف في برنامج تلفزيوني على القناة الروسية الأولى: "سأشجع البلجيكيين، أنا أعرف المدرب روبرتو مارتينيز، وهو يعجبني".

يذكر أن المدرب الروسي قاد منتخب بلاده،لأول مرة في تاريخه، إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، الذي خرج منه بصعوبة على يد نظيره الكرواتي إثر خسارته أمامه بركلات الترجيح (3-4)، يوم السبت الماضي، على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي.

بينما بلغ منتخب بلجيكا الدور قبل النهائي للمونديال، على حساب نظيره البرازيلي، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيكون منتخب الشياطين الحمر، الذي فاز في جميع مبارياته الخمس ضمن كأس العالم 2018، على موعد في المربع الذهبي، مع نظيره الفرنسي، في اللقاء الذي سيجمعهما، غدا الثلاثاء، على ملعب "كريستوفسكي"، في مدينة سان بطرسبورغ.

المصدر: "rsport.ria.ru"